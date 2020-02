Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza arriva la Sala Operativa

Al comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza arriva la Sala Operativa.

A partire da giovedì 20 febbraio non sarà più il comando dei vigili del fuoco di Milano a gestire il servizio di soccorso tecnico urgente della città di Monza e della provincia della Brianza. Dopo un mese di prove tecniche che hanno avuto esito positivo, verrà effettuato il trasferimento degli archivi informatici e il distacco dal Comando di Milano. Tecnicamente, a partire dai prossimi giorni, il comando provinciale di Monza riceverà direttamente le chiamate che pervengono dal numero unico di soccorso NUE 112.

"La Sala Operativa provinciale sarà quindi in grado di garantire in autonomia la gestione operativa del personale e degli automezzi nell’ambito del complesso sistema del soccorso tecnico in provincia, che nell’anno 2019 ha visto l’effettuazione di circa 9.000 interventi di soccorso da parte delle 9 sedi dei Vigili del fuoco presenti sul territorio provinciale" spiegano dal comando di Monza.

"Si tratta di un grande lavoro di squadra – sostiene il Comandante Giacalone - che ha impegnato e coinvolto tutto il personale dei Vigili del fuoco di Monza e che, a distanza di 9 mesi dall’istituzione del Comando provinciale, vede coronare con successo la gestione in autonomia di quella che è considerata la missione principale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, cioè di garantire l’apporto del soccorso tecnico urgente alla popolazione. Dopo l’apertura al pubblico dell’Ufficio Prevenzione Incendi, l’avvio della Sala Operativa provinciale rappresenta la seconda tappa di un graduale percorso che prevederà, in fasi successive, il definitivo trasferimento di uffici e funzioni al Comando VVF di Monza".