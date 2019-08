Il fidanzato la schiaffeggia e lei si arrampica su un albero: salvata dai pompieri

Dopo essere stata presa a schiaffi dal fidanzato, ha attraversato la strada e si è arrampiacata su un albero a qualche metro di altezza da terra. È accaduto nella serata di mercoledì nel parcheggio del Decathlon di via Valassina a Lissone. Protagonista una donna di 43 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tre mezzi dei vigili del fuoco di Lissone e Monza e un'ambulanza del 118.

(L'intervento dei vigili del fuoco)

La 43enne ha litigato con il fidanzato e i due, che si trovavano in macchina, sarebbero arrivati alle mani, prendendosi a schiaffi. A quel punto la donna è scesa dall'auto, ha attraversato la Valassina ed è salita su un albero del parcheggio di Decathlon. Accorsi sul posto, i pompieri hanno riportato a terra la signora per poi affidarla al 118, che l'ha trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.