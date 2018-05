Anche Matteo Salvini a Monza da Sergio Bramini: "L'impegno mio e di tanti è salvare questa casa"

Giovedì sera in via Sant'Albino, a Monza, a casa di Sergio Bramini è arrivato Luigi Di Maio con una delegazione di senatori del Movimento Cinque Stelle. Venerdì mattina invece, nel giorno dello sfratto, a fare visita all'imprenditore "fallito per colpa dello Stato", come annunciato, c'era anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Fuori e dentro casa di Bramini che ora rischia di perdere la sua casa destinata a essere messa all'asta nonostante l'imprenditore vanti un credito di quattro milioni nei confronti dello Stato per il mancato pagamento di prestazioni a pubbliche amministrazioni a favore della sua azienda, la Icom Srl, tanti cittadini e sostenitori che hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Per salvare l'attività e i suoi dipendenti Bramini aveva ipotecato la sua villa che ora rischia di essere venduta all'asta.

"Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come Sergio per cambiare le leggi e per fare in modo che uno Stato paghi i suoi fornitori. L'Italia è l'unico paese dove gli imprenditori falliscono perchè lo Stato e gli enti pubblici non li pagano" ha detto Salvini a Monza.

"Di qualunque colore sia il governo che nascerà nei prossimi giorni deve avere questa priorità: tutelare le imprese, le famiglie e le prime case" ha aggiunto.