Sandro De Martino è il nuovo Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza

Dal 1°novembre 2019 Sandro De Martino è il nuovo Segretario Generale della Provincia MB. Il Presidente Luca Santambrogio ha firmato, infatti, nei giorni scorsi il decreto di nomina per la sede vacante dallo scorso 31 agosto.

Tra le oltre trenta candidature raccolte, quella del dottor De Martino è risultata la più idonea per competenze giuridiche e gestionali funzionali all’attività dell’ente. Classe 1969, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha maturato un’esperienza significativa negli Enti pubblici ricoprendo diversi ruoli dirigenziali. Partecipa, anche in qualità di relatore, a numerosi corsi di formazione/aggiornamento specialmente in materia di gestione del personale e di procedure di appalto nonché di disciplina delle partecipate.

Dopo aver conseguito l’idoneità a Segretario Generale di fascia A e B ha prestato servizio in numerosi Enti: l’ultimo in ordine temporale il Comune di Lecco con cui continuerà a collaborare.

“Diamo il benvenuto al dott. De Martino certi che saprà mettere le sue competenze al servizio di questo Ente che si sta rilanciando e che necessità di una supervisione attenta e competente – dichiara il Presidente Luca Santambrogio. Il Segretario Generale presenzierà alla sua prima seduta di Consiglio provinciale in programma per giovedì 14 novembre 2019, ore 14.30.