A Monza al via la sanificazione delle strade in città: si parte dal centro poi i quartieri

"A Monza parte la sanificazione delle strade e delle piazze della città". Ad annunciarlo sono stati il sindaco Dario Allevi e l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli che nel pomeriggio di venerdì hanno assistito al primo test del servizio in piazza San Paolo.

"Sabato – spiegano – partirà la sperimentazione nel centro storico che da lunedì estenderemo a tutta la città. Non si tratta di una misura contro il Coronavirus, ma di un’operazione per migliorare l’igiene e la pulizia delle strade di Monza. È uno sforzo importante da parte nostra, ma siamo convinti che in una fase così difficile, abbiamo l’obbligo morale di dare delle risposte concrete ai nostri cittadini".

Sanificazione strade, si inizia dal centro

Le operazioni di sanificazione inizieranno sabato dalle ore 16. Il programma prevede largo Mazzini, via Italia, piazza Trento e Trieste, piazza Roma, Arengario, via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele, piazza Garibaldi, via Carlo Alberto fino a piazza Citterio. Nel centro storico opererà una macchina lavastrade e un operatore con lancia per la pulizia dei punti più difficili da raggiungere. Nelle altre aree della città sarà al lavoro, suddivisa su due turni, un’autospazzatrice combinata accompagnata sempre da un operatore con lancia. La macchina lavastrade, invece, sarà dedicata alle principali vie della città.

Raccomandazioni per i cittadini

A maggior tutela di tutti si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, evitando il contatto prolungato dei propri animali domestici con il prodotto e non percorrendo le vie trattate dalla sanificazione nell’ora successiva agli interventi. Le altre misure in campo.

"Il coronavirus non ci ferma, spiega Martina Sassoli. La macchina comunale sta lavorando con grande determinazione per modificare i servizi, migliorandoli come in questo caso. Abbiamo dovuto cambiare la nostra organizzazione per garantire la continuità delle attività e, per questo, abbiamo dovuto “inventarci” forme sperimentali di erogazione dei servizi. Ciò grazie alla flessibilità della nostra struttura e dell’azienda che sta accogliendo positivamente le nostre richieste".

Chiusa la piattaforma ecologica

La piattaforma ecologica di viale delle Industrie è stata chiusa alle utenze domestiche (fino al 3 aprile). Per compensare la sospensione di questo servizio è stato previsto: potenziamento del servizio di ritiro ingombranti su prenotazione; introduzione del servizio gratuito porta a porta per gli sfalci verdi domestici: erba, residui vegetali da pulizia dell’orto e giardino, piccole potature, foglie e rami. Infine è stato attivato il servizio di consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata. Tali servizi devono essere prenotati chiamando il numero verde 800.77.49.99 (dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13).