Dramma sul lago, malore improvviso davanti alla figlia di 4 anni: mamma muore a 40 anni

Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo: Sara Grammatica, 40 anni di Desio, è morta davanti alla figlia mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Dervio, sul ramo lecchese del Lago di Como. In quel momento c'erano anche i genitori di Sara. Sono stati attimi terribili. I soccorsi del 118 hanno trasportato la giovane mamma all'ospedale Manzoni di Lecco ma i tentativi di rianimazione non sono serviti.

La famiglia aveva appena accompagnato il marito di Sara a fare wind-surf. Poco prima di rientrare a casa la donna è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Profondo il lutto a Desio dove Sara era conosciuta anche per il suo impegno civico. E' stata disposta la donazione di sette organi, l'ultimo gesto di generosità di Sara.