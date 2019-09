Cesano Maderno, sasso colpisce auto della polizia locale: soccorso agente di 53 anni

Un sasso "impazzito" che colpisce l'auto di servizio della polizia locale e un agente in ospedale. Questo il bilancio dell'incidente stradale che nel pomeriggio di giovedì ha coinvolto, in via Friuli, a Cesano Maderno un'auto della polizia locale.

E' accaduto poco dopo le 14.30 al Villaggio Snia quando la vettura in transito sarbbe stata improvvisamente colpita da un sasso "sparato" inavvertitamente da un tagliaerba in azione nei paraggi. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al momento al vaglio della polizia locale che è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire i fatti.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 preallertati in codice rosso. Fortunatamente la situazione è rientrata e l'uomo è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Desio per accertamenti. Il sasso sembra abbia colpito e mandato in frantumi il vetro ma non ferito l'uomo.