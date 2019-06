Invasione di scarafaggi nelle case comunali a Seregno, disinfestazione in via Einstein

Invasione di scarafaggi nelle case comunali di via Einstein a Seregno. A segnalare il problema sono stati alcuni residenti e il comune, ha spiegato il primo cittadino Alberto Rossi, è intervenuto tempestivamente.

“La scorsa settimana ho incontrato alcuni residenti delle case comunali di via Einstein. Mi hanno segnalato la problematica di una massiccia presenza di scarafaggi nelle parti comuni del condominio. Problematica che ci era già stata segnalata tempo addietro e per risolvere la quale come Comune eravamo già intervenuti” ha spiegato Rossi.

“Abbiamo deciso di adoperarci nuovamente per risolvere l’emergenza contingente” ha detto il sindaco così nella giornata di venerdì è stata effettuata una disinfestazione straordinaria.

In via Einstein sono intervenuti gli addetti della ditta Tecman di Missaglia: la disinfestazione ha interessato le parti comuni dell’immobile. “L’intervento urgente, tuttavia, potrà rivelarsi risolutivo sul lungo periodo solo se tutti i condomini, all’interno delle loro abitazioni, adotteranno gli opportuni accorgimenti igienico sanitari. In questo senso, ci siamo attivati per sollecitare la collaborazione di tutti i residenti” ha concluso il sindaco Rossi.