Incursione artistica in via Solferino, l'opera di Elisabetta Oneto

Una scarpa realizzata con altre scarpe. A Monza, in via Solferino, sulla palizzata degli ex servizi igienici dell'ex ospedale di Monza lo scorso giovedì 21 dicembre Elisabetta Oneto, con il supporto dell'associazione artistica StreetArtPiù, ha dato forma all'opera "Abbiamo fatto le scarpe a Marco".

A Monza, grazie alle iniziative dell'associazione che punta a promuovere le opere di giovani artisti, l'arte fiorisce in strada. I prossimi interventi cittadini sono in programma a marzo, giugno, settembre e dicembre 2018.

Originaria di Santa Margherita Ligure, Elisabetta Oneto si è trasferita in Lombardia per continuare la sua attività di pittrice e decoratrice. Lvintervento in via Solferino è stato realizzato in collaborazione con l'associazione StreetArtPiù.