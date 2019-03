Schiuma bianca nel Villoresi, dopo la "pioggia" di segnalazioni in corso monitoraggi

Schiuma bianca nel canale Villoresi a Monza. Mercoledì mattina le acque del tratto monzese del canale si sono tinteggiate di bianco e la superficie dell'acqua si è coperta di una densa schiuma. Una scena inconsueta che ha immediatamente allarmato i monzesi che si sono trovati a passare nei pressi del canale.

Le segnalazioni

Tantissime le segnalazioni, alcune delle quali pervenute anche alla nostra redazione. I cittadini hanno documentato lo stato delle acque con foto e video, lanciando l'allarme. In seguito all'accaduto si sono immediatamente attivati anche i tecnici del Consorzio Villoresi e di Arpa che sono intervenuti a Monza per un sopralluogo e per un'attività di monitoraggio.

Monitoraggio e rilievi

Nella mattinata di mercoledì è stata effettuata un'attività di monitoraggio e campionatura da parte dei tecnici del Consorzio Villoresi e di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) per capire la natura del fenomeno e l'origine della schiuma bianca. I risultati dell'attività saranno resi noti appena possibile.

La spiegazione del fenomeno

Al termine dell'attività di ispezione il Consorzio Villoresi, con una nota ufficiale, ha spiegato l'origine del fenomeno, legato con tutta probabilità alla fine dell'asciutta nel canale e alla reimmissione dell'acqua. "Il progressivo ritorno dell’acqua e la presenza sul canale principale di diversi salti sono evidentemente responsabili del moto che creerebbe il manto schiumoso, come già accaduto anche in passato" si legge nel comunicato.

"Il cattivo odore rilevato è da attribuirsi alla vegetazione presente in alveo, il cui proliferare si deve al caldo anomalo che sta caratterizzando il periodo. Per escludere con certezza il concorso di altre cause sarà doveroso attendere, nei prossimi giorni, l’esito delle analisi in corso ad opera dell’agenzia regionale ARPA".

La schiuma bianca nel canale: le immagini

(Immagini Alice De Leo/Facebook)