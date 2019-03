Cinque sciabole per la polizia locale: il comune le acquista per i cerimoniali

Cinque sciabole in arrivo per la polizia locale di Monza. Dopo i metal detector, lo spray al peperoncino, bastoni, caschi e occhiali di protezione per il comando di via Marsala arrivano anche gli strumenti da cerimoniale.

Il comune, infatti, ha provveduto all'acquisto di cinque sciabole da cerimoniale dotate di custodia, dragone e pendaglio. A prevedere la sciabola come dotazione è lo stesso Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Monza, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 19/07/2018, che all’art. 15 prevede il suo impiego per i servizi di scorta, rappresentanza, guardia d'onore o parata.

Si arricchisce così di nuovi strumenti l'armamentario della polizia locale monzese che già lo scorso novembre si era dotata di cento bastoni, cento spray anti-aggressione, quindici caschi per autotutela da assegnare al reparto radiomobile, altrettanti occhiali di protezione e quindici giubbotti antiproiettile e due metal detector per un impegno di spesa pari a 50mila euro.

Questa volta la cifra preventivata è pari a poco più di 1600 euro. Si tratta di "sciabole, dotate di custodia dragona e pendaglio, sprovviste di punta acuminata e di filo tagliente tanto da essere considerate “simulacro d’arma” e complemento d’uniforme, come da Circolare del Ministero della Difesa del 16/10/2015". Verranno impiegate per servizi di scorta, rappresentanza, guardia d'onore o parata e durante commemorazioni e icorrenze istituzionali di natura civile o militare.