Sciopero Autoguidovie venerdì 11 maggio: autobus a rischio anche a Monza e in Brianza

Per venerdì 11 maggio è in programma uno sciopero delle linee di autobus Autoguidovie che potrebbe interessare il servizio e gli utenti dell'area di Monza e Brianza.

L'agitazione sindacale è stata proclamata da FiltCgil, FitCisl, Ultrasporti, FaisaCisal, UglAutofeerotranvieri e avrà una durata di ventiquattro ore.

Gli orari

Lo sciopero, secondo quanto reso noto, interesserà solo le tratte e il servizio di Autoguidovie. L'azienda ha comunicato che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15:01 fino alle 18.00. A causa dell'agitazione sindacale invece potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza da inizio servizio alle 5.29, dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 18.01 a fine servizio.

Sciopero 8 giugno

Intanto per la giornata di venerdì 8 giugno è in programma uno sciopero generale dei lavoratori del comparto del trasporto pubblico. A dare la notizia è il sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La manifestazione è stata proclamata dalla Confederazione Cub e avrà valenza nazionale. Per quanto riguarda gli orari in cui si fermerà il trasporto locale, è tutto ancora da definire. Solitamente l'orario di tram, bus e metro varia da città a città. Il personale del comparto ferroviario invece - è spiegato nella pagina ufficiale del ministero - incrocerà le braccia dalle 21 di giovedì 7 giugno alle 21 di venerdì.