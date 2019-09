Corteo a Monza, giovani scendono in piazza per lo sciopero per il clima

Si sono dati appuntamento alle 9 al Re de Sass, a Monza, e da piazza Citterio il corteo "verde" di studenti e manifestanti ha puntato verso il centro, passando da via Cavallotti per approdare in piazza Trento e Trieste.

Striscioni, slogan, manifesti e grande partecipazione per il terzo sciopero del clima a Monza. La manifestazione, organizzata dal movimento Fridays For Future, in contemporanea con altre città italiane, venerdì 27 settembre ha toccato anche il capoluogo brianzolo. "Il momento di agire è adesso! Non siamo stati solo ragazzi e ragazze a manifestare, ma per questa giornata avremo il sostegno di tutta la società: bambini, genitori, nonni, lavoratori e studenti che hanno a cuore il nostro futuro" avevano annunciato sulla pagina Facebook i ragazzi di Fridays For Future.

"Abbiamo solo 11 anni per fermare i cambiamenti climatici e la devastazione dei nostri territori. Vogliamo che Monza, terza città per inquinamento dell’aria in Italia, svegli la Brianza dal suo tossico torpore, e riesca a creare reali progetti per il futuro". In piazza Trento e Trieste, luogo di ritrovo per i manifestanti, è previsto un momento di interventi e dibattito, alcuni a microfono aperto.

In Brianza i giovani di Friday For Future si sono dati appuntamento anche a Vimercate dove si è svolta una manifestazione parallela che ha attraversato alcune zone della città e si è conclusa con alcuni interventi davanti a Palazzo Trotti alla presenza del vicesindaco Calloni.