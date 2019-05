Sciopero per il clima a Monza: "bombe verdi" per far germogliare le aree dismesse

Studenti di nuovo in piazza a Monza per lo "sciopero" per il clima. Per venerdì 24 maggio i ragazzi del movimento "Fridays For Future" hanno organizzato una nuova giornata di manifestazione per l’ambiente.

Al momento hanno aderito all'iniziativa i rappresentanti degli studenti del Liceo Zucchi, Liceo Frisi, Istituto Mosè Bianchi, Liceo Porta, Istituto Olivetti e Liceo Valentini.

I ragazzi per venerdì mattina si sono dati appuntamento in piazza Citterio: il corteo si sposterà verso il centro cittadino, per poi percorrere via Cavallotti avanti e indietro e infine confluire in piazza Trento e Trieste. "Il percorso è stato pensato in modo da toccare più istituti superiori possibili, per evidenziare la natura studentesca del movimento e per mostrare a più giovani possibili l’unità e la vastità che il movimento ha già acquisito, nella speranza che quanti non hanno ancora preso posizione lo facciano il prima possibile" spiegano i ragazzi di "Fridays For Future Monza".

In piazza Trento e Trieste, come era già accaduto in occasione del primo sciopero per il Clima, ci sarà un flash mob a tema ambiente e sono previsti una serie di interventi volontari al microfono sul tema.

"Durante il corteo verrà inoltre ritagliato un momento per mettere in atto una pratica di guerrilla gardening: alcuni volontari lanceranno, in un luogo ancora da stabilirsi, decine di “seed bombs” (piccoli agglomerati di argilla, terriccio e semi di fiori) con lo scopo di rigenerare aree urbane dismesse".