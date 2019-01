Sciopero mezzi venerdì 25 gennaio: pericolo caos per i pendolari, orari e linee a rischio

Sciopero dei mezzi: altro giro, altra corsa. Per venerdì 25 gennaio è infatti in calendario una agitazione indetta dal sindacato Usb lavoro privato per i dipendenti di Ferrovienord Spa. A soli quattro giorni dallo stop ai mezzi Atm a Milano, a fermarsi questa volta saranno i treni di Trenord e del Passante ferroviario di Milano.

I lavoratori di Ferrovienord, la società che gestisce i binari di proprietà regionale, potranno incrociare le braccia dalle 12 alle 16, con inevitabili - e annunciati - problemi alla circolazione dei convogli.

"Sono possibili - sottolinea Trenord in una nota - ritardi, variazioni e cancellazioni sulle linee Laveno/Varese/Como/Novara-Saronno-Milano, Asso/Mariano/Camnago-Seveso-Milano e Brescia-Iseo-Edolo".

"Coinvolto - spiega ancora l'azienda - anche il servizio Malpensa Express. I collegamenti aeroportuali Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto e Busto Arsizio Fs - Malpensa Aeroporto, in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus no-stop".

E non solo. "Possibili - evidenzia Trenord - modifiche alla circolazione potranno verificarsi anche sulle linee Suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S13".