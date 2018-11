Sciopero dei mezzi, in arrivo un altro "venerdì nero": si fermano i treni Trenitalia e Trenord

Un venerdì di passione. Un altro. Il 23 novembre, infatti, i pendolari dovranno fare i conti con uno sciopero dei dipendenti di Trenitalia e Rete ferroviaria italiana che rischia di mandare nel caos la circolazione dei treni in tutta Italia, Lombardia compresa.

Lo scorso 26 ottobre - anche quel giorno era un venerdì - dalle 18 in poi Milano era rimasta senza metropolitane per lo sciopero generale, questa volta invece a fermarsi potrebbero essere i convogli regionali e nazionali.

Sciopero Trenitalia e Trenord: gli orari

Come informa Rfi sul suo sito ufficiale, "lo sciopero inizierà alle ore 9 di venerdì 23 novembre e terminerà alle 17 dello stesso giorno" e "i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni".

"Per i treni a lunga percorrenza - sottolinea l'azienda - non sono previste variazioni mentre per i regionali saranno possibili variazioni e cancellazioni. L’agitazione sindacale - conclude la nota - potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Dallo sciopero non si salva Trenord, che sul proprio sito ha informato i viaggiatori "che lo scioperò potrà coinvolgere anche le linee S1, S2, S4, S9 e alcuni treni da e per Domodossola".

Disagi sono quindi annunciati sulle direttrici: S1 Saronno - Milano Passante - Lodi, S2 Mariano Comense - Milano Passante - Milano Rogoredo, S4 Camnago Lentate - Milano Cadorna e S9 Seregno - Albairate.