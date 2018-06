Sciopero Trenord, treni a rischio tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno: le informazioni

Sciopero generale dei mezzi tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. L'agitazione sindacale è stata indetta dai sindacati Cub trasporti, Cobas lavoro privato, Si Cobas, Sgb e Adl Cobas e i disagi per gli utenti dei mezzi pubblici potrebbero interessare anche Monza e Brianza.

Lo sciopero generale avrà una durata di 24 ore e potrebbe coinvolgere anche il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord.

Gli orari di Trenord

Trenord ha comunicato gli orari per lo sciopero generale in programma tra il 7 e l'8 giugno. "Dalle 22.00 di giovedì 7 giugno alle ore 6.00 di venerdì 8 giugno 2018 è previsto uno sciopero [dalle 22.00 alle 6.00 sindacato CUB Trasporti; da mezzanotte alle 6.00 sindacato USB Lavoro Privato] che interessa il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Trenord" si legge nell'avviso. Durante lo sciopero i servizi Regionali, Suburbani e Aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. In caso di cancellazione delle corse, sono previsti autobus sostitutivi no-stop per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona".

Lo sciopero non interessa le fasce orarie di garanzia. Viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore 22:00 di sabato 26 maggio e con arrivo a destinazione finale entro le ore 23:00. Viaggeranno inoltre i treni a lunga percorrenza EN236 [Venezia SL 20.57 - Wien Hauptbahnhof 7.51] e EN237 [Wien Wien Hauptbahnhof 20.56 - Venezia SL 8.24]. Sono possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dello sciopero.