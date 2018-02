Quattro scioperi in un mese, in arrivo il primo "stop" dei treni venerdì 23 febbraio

Sciopero dei treni venerdì 23 febbraio 2018. L'agitazione sindacale è stata indetta da Or.S.A. Ferrovie dopo il rinvio di inizio febbraio e lo sciopero è in programma dalle 9 alle ore 17. Lo sciopero alle porte però non sarà l'unico: in arrivo altre due agitazioni sindacali, il 21 e il 25 marzo, che interesseranno anche il personale di Trenord. E uno sciopero generale nazione.

Durante la giornata di venerdì potranno quindi esserci disagi e ritardi per i pendolari per il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come sulla lunga percorrenza di Trenord. Durante l'agitazione saranno proeviste fasce orarie di garanzia che non saranno coinvolte nell'agitazione. Viaggeranno i treni in partenza entro le ore 9.00 e con arrivo a destinazione finale entro le 10.00. Solo i collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Bellinzona", in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sotituiti da autobus Point-to-Point.

Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero. "Invitiamo la Clientela a prendere visione delle informazioni presenti sui monitor e a prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle stazioni e a seguire la circolazione in tempo reale tramite l'App" annunciando da Trenord.

Altri tre scioperi in meno di un mese

Oltre allo sciopero di venerdì 23 febbraio in arrivo altri tre giorni "neri" per i pendolari. Sul sito del ministero dei Trasporti sono inserite in calendario altre tre agitazioni sindacali: lo sciopero generale di giovedì 8 marzo e le manifestazioni sindacali del settore ferroviario in programma per mercoledì 21 marzo e domenica 25 marzo (dalle 21 di sabato 24 marzo alle 21 di domenica 25 marzo). Lo sciopero generale nazionale dalle sigle sindacali della confederazione USB potrebbe coinvolgere diverse categorie di lavoratori pubblici e privati tra cui anche dipendenti di mezzi pubblici, treni e aerei.

Mercoledì 21 marzo invece ci sarà un nuovo sciopero degli operatori Trenord proclamato da tutte le grandi sigle di settore, Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Fast mobilità: lo stop potrebbe durare otto ore, dalle 9 alle 17, e coinvolgerà nuovamente personale mobile, macchinisti e capitreno.

Dalle 21 di sabato 24 marzo alle 21 di domenica 25 marzo, sarà la volta di un nuovo stop, "firmato" dal sindacato Orsa ferrovia. A fermarsi per 24 ore saranno i dipendenti di Trenord, Ferrovie dello Stato e Nuovo trasporto viaggiatori, la società che gestisce i treni ad alta velocità di Italo