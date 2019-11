Sciopero in arrivo, treni e autobus a rischio per due giorni giovedì e venerdì: gli orari

Due giorni di scioperi con autobus e treni a rischio. Settimana "nera" dei trasporti in arrivo per i pendolari monzesi e milanesi. L'Unione Sindacale di Base (USB) ha infatti indetto uno Sciopero Generale di tutte le categorie pubbliche e private in programma venerdì 29 novembre che potrà coinvolgere anche il settore del trasporto ferroviario. Il giorno prima, giovedì 28 novembre invece, Cub Trasporti ha indetto un'altra agitazione.

Giovedì 28 sciopero autobus Net e metropolitana

Giovedì 28 novembre è il giorno scelto dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. “contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL milanese e dell’hinterland, contro le gare di appalto dei servizi gestiti da Atm e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL, contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”.

Per le linee gestite da NET - Nord Est Trasporti - l’agitazione è prevista nella Città di Monza dalle ore 9 alle 11:50 e dalle 14:50 al termine del servizio per il Servizio Urbano. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Per i mezzi Atm a Milano e per la metropolitana l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Sciopero treni venerdì 29: le fasce di garanzia

Venerdì 29 novembre, in occasione dello sciopero che potrenne coinvolgere anche il settore ferroviario e il personale di Trenord, saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti". Arriveranno a destinazione finale i treni con partenza prevista prima della mezzanotte del 29 novembre e arrivo a termine corsa entro la una.



Non solo treni: sciopero degli autobus a Monza

Per quanto riguarda il servizio di Autoguidovie venerdì 29 novembre saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15.01 alle 18.00. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza da inizio servizio alle 5.29, dalle 8.30 alle 15.00, dalle 18.01 a fine servizio.