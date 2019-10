Sciopero generale del 25 ottobre, treni a rischio tra giovedì a venerdì

Lo sciopero generale indetto per venerdì 25 ottobre potrebbe coinvolgere anche il settore dei trasporti con disagi per i pendolari. Trenord ha comunicato gli orari dell'agitazione che avrà una durata di 24 ore, dalle ore 21 di giovedì 24 alle ore 21 di venerdì 25 ottobre. Lo sciopero generale coinvolge tutte le categorie pubbliche e private e potrebbe dunque coinvolgere anche il trasporto ferroviario.

Sciopero dei treni: orari e fasce di garanzia

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Giovedì 24 prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21, che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 25 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate solo le corse indicate nell'elenco pubblicato sul sito dei "treni garantiti". Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.