Sciopero generale venerdì 8 giugno: a rischio autobus, treni e metro

Venerdì 8 giugno 2018 potrebbe essere una di quelle giornate da dimenticare per i pendolari lombardi e brianzoli che ogni giornosi spostano con il treno e per chi utilizza i mezzi pubblici per muoversi anche nel capoluogo lombardo. E' previsto infatti uno sciopero generale dei lavoratori.

A dare la notizia è il sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La manifestazione è stata proclamata dalla Confederazione Cub il 4 aprile. Ed avrà valenza nazionale.

Per quanto riguarda gli orari in cui si fermerà il trasporto locale, è tutto ancora da definire. Solitamente l'orario di tram, bus e metro varia da città a città. Il personale del comparto ferroviario invece - è spiegato nella pagina ufficiale del ministero - incrocerà le braccia dalle 21 di giovedì 7 giugno alle 21 di venerdì.