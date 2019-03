Sciopero generale di 24 ore venerdì 8 marzo: autobus e treni a rischio a Monza e in Brianza

Sciopero Generale Nazionale venerdì 8 marzo. Tra i settori coinvolti ci sarà anche quello del Trasporto Pubblico con possibili disagi per i pendolari che devono raggiungere il luogo di lavoro o di studio in treno o in autobus.

L'Unione Sindacale Italiana, l'Unione Sindacale di Base, le organizzazioni sindacali CUB Trasporti e SGB e le Confederazioni di Base - SI Cobas e Cobas del Lavoro Privato - hanno infatti indetto uno Sciopero Generale dei Settori Pubblico e Privato che coinvolgerà anche il trasporto pubblico per protestare contro “la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa”.

Sciopero dei treni

L'azienda Trenord ha fatto sapere, attraverso un avviso, che "il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord potrebbero aderire alla sciopero, in tal caso il Servizio Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza ed Aeroportuale potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni". Lo sciopero sarà in vigore dalla mezzanotte alle 21 e saranno presenti le consuete fasce di garanzia dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Sciopero degli autobus a Monza e Brianza

Anche il servizio autobus a Monza e in Brianza venerdì 8 marzo potrebbe subire disagi. Per le linee gestite da Net - Nord Est Trasporti, a Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio è prevista dalle 9 alle 11:50 e dalle ore 14:50 al termine del servizio.​ Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle ore 18 al termine del servizio. La società Autoguidovie invece ha reso noto che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle ore 8.29 e dalle 15:01 alle 18.00. Potrebbero dunque non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria che va da inizio servizio alle 5.29, dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 18.01 a fine servizio.

Sciopero metro e mezzi pubblicia Milano

A Milano l’agitazione sindacale (autobus, tram e metropolitana) è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.