Monza, scippa un'anziana e picchia un carabiniere: 28enne braccato e arrestato

Prima aveva scippato un'anziana, poi aveva aggredito e picchiato un carabiniere libero dal servizio che aveva tentato di fermarlo. Infine era scappato facendo perdere le proprie tracce. Era successo nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre e mercoledì 24 ottobre il ladro è stato fermato dai carabinieri; nei guai un cittadino marocchino di 28 anni.

Le strade dei carabinieri de del 28enne si sono incrociate in via Boccaccio quando i militari lo hanno fermato per un controllo. Lui, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti, ha aggredito un carabiniere alla mano destra ingaggiando una colluttazione. Non è servito a niente: è stato braccato e ammanettato dai militari.

Il 28enne, accompagnato in caserma, è stato riconosciuto come l'autore di uno scippo e di un'aggressione avvenuta venerdì 19. Nella giornata di mercoledì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Monza.