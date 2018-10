Anziane aggredite e scippate da un uomo in scooter: arrestato un 46enne

È stato arrestato dai carabinieri di Desio lo scippatore seriale di Cesano Maderno. L’uomo, 46 anni, incensurato, prendeva di mira solo le donne. Meglio se anziane. A suo carico, secondo gli investigatori, ci sono ben 12 scippi messi a segno da gennaio a settembre. I militari hanno sorpreso il malvivente mentre era al volante di un’auto. Tossicodipendente, l’uomo sperava con gli scippi di procurarsi i soldi per la dose quotidiana.

Sempre uguale il copione: il 46enne, con il volto nascosto da un casco, assaliva le sue vittime alle spalle, in sella a uno scooter. Con questa tecnica, ha derubato 12 donne: la più anziana ha 93 anni. Il 6 settembre una donna di 81 anni è caduta, procurandosi contusioni ed escoriazioni. Tutto per rapinarle 12 euro. In altri casi le vittime sono state costrette a medicarsi al pronto soccorso. Forte anche lo spavento. A Cesano Maderno la presenza di questo scippatore aveva creato una psicosi tra le donne.