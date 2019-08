Cerca di scippare un'anziana, fermato da un carabinieri libero da servizio e arrestato

Ha cercato di strappare dal collo di una pensionata di 81 anni una catenina d'oro e poi di scappare via. Lo scippo però, giovedì sera, a Vimercate, non è passato inosservato. Ad assistere all'intera scena è stato un carabinieri del Nucleo Operativo del comando provinciale di Milano, libero dal servizio. Il militare ha provato a fermare il malvivente, un ragazzo di 25 anni, pluripregiudicato, già sottoposto al regime di sorveglianza speciale con obbligo di dimora.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Arma di Vimercate che hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato. Addosso al 25enne sono stati trovati anche sette grammi di hashish suddivisi in tre dosi già pronte per la vendita e 35 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e arrestato per il tentativo di scippo.

La vittima non ha riportato lesioni.