Scivola in moto a causa della pioggia e finisce a terra, soccorsi per una donna a Lentate sul Seveso

Soccorsi a Lentate sul Seveso nella mattinata di giovedì. Intorno alle 8 lungo la Nazionale dei Giovi una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale. In sella alla due ruote viaggiava una donna di sessantotto anni: il sinistro - che secondo le prime informazioni non avrebbe coinvolto altri veicoli - è avvenuto a ridosso della stazione dei carabinieri cittadina.

La signora, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dal maltempo, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe scivolata a terra, riportando un trauma cranico. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 preallertata in codice rosso giunta sulla Nazionale dei Giovi insieme alle forze dell'ordine. Un'ambulanza poi l'ha trasferita in codice giallo all'ospedale di Desio.

A Monza, sempre giovedì mattina, un'altra donna in moto è stata soccorsa dal 118 in seguito a una caduta avvenuta in viale Fermi.