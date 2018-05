Pensionato scomparso ad Arcore, ritrovato tra i binari: dramma sfiorato

Si è allontanato da casa senza lasciare traccia di sè e immediatamente sono scattate le ricerche che, dopo qualche ora, nella notte, hanno portato al ritrovamento di Ruggero C., pensionato.

Tutto è iniziato nella giornata di lunedì quando i familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con l'uomo, sessantadue anni, hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'emergenza fortunatamente è rientrata presto: il sessantenne è stato rintracciato nei pressi di Arcore lungo i binari della linea ferroviaria Milano-Lecco.

Il pensionato è stato notato in mezzo ai binari dal macchinista del convoglio che è riuscito ad accorgersi della presenza dell'uomo e ad arrestare il mezzo. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno fornito le prime cure al sessantenne, trasefrito in ospedale per accertamenti.

Per permettere l'intervento dei soccorsi la tratta è rimasta momentaneamente bloccata e si sono registrati ritardi fino a 80 minuti.