Scomparso un bambino a Villa Guardia, nel comasco: ricerche in corso

Quando lunedì mattina la mamma è entrata nella sua stanza non ha trovato Ion nel suo lettino. Ricerche in corso a Villaguardia, nel comasco, e nei dintorni per Ion Timofti, 13 anni.

Il ragazzino, conosciuto dagli amici anche come Giovanni, è scomparso nella mattina di lunedì 8 gennaio 2018. La mamma, una donna di origini moldave, è entrata nella sua camera ma il il ragazzino non era nel suo letto. E' scattato immediatamente l'allarme e i carabinieri si sono già messi al lavoro per cercare di capire dove possa trovarsi. Intanto la mamma ha lanciato un appello su internet attraverso i social network.

La speranza è che il tam tam possa consentire di trovare testimoni che abbiano avvistato il bambino. Al momento della scomparsa Ion è uscito senza giaccone, indossando pantaloni grigi e una felpa blu. Generalmente indossa gli occhiali ma non li portava al momento in cui è uscito di casa. Sarebbe stato avvistato a Bizzarone intorno alle ore 7.50.