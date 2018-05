Esce per comprare le sigarette e non torna più a casa: appello per ritrovare "nonno" Dante

E' uscito di casa per andare a comprare le sigarette e non ha più fatto ritorno. Da domenica mattina la famiglia sta cercando di rintracciare Dante Verpelli, 87 anni, scomparso dal quartiere San Giuseppe.

Secondo quanto reso noto dai familiari, che hanno chiesto di rilanciare l'appello per rintracciare il pensionato monsese, l'uomo si è allontanato da casa intorno alle 11.30. La sua assenza sarebbe dovuta durare poco, il tempo di comprare le sigarette e rientrare, invece da domenica mattina "nonno" Dante non ha più fatto ritorno.

La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri e ha pubblicato sui social un appello per rintracciare l'uomo. Al momento dell'allontanamento Dante Verpelli indossava un giubbotto beige chiaro e una camicia azzurra. Secondo le ultime informazioni in possesso dei familiari, l'87enne sarebbe stato avvistato domenica mattina, intorno a mezzogiorno, in zona Rinascente in centro Monza.