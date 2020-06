L'appello per ritrovare Iulian, 40enne scomparso da Monza da sei giorni

Dallo scorso 29 maggio la famiglia non ha più sue notizie. Iulian Ghepes si è allontanato da Monza sei giorni fa e da quel momento i suoi cari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. La denuncia di scomparsa è stata presentata presso il comando dei carabinieri del capoluogo brianzolo e i familiari hanno chiesto aiuto anche all'associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse.

Iulian ha quarant'anni ed è alto un metro e 80 circa. Al momento della scomparsa Iulian indossava jeans di colore chiaro, una maglietta a maniche corte celeste e scarpe nere. Rispetto alla foto adesso ha la barba brizzolata, specificano dall'associazione. Non ha con sè il telefono e si è allontanato a bordo della sua Volkswagen Golf di colore chiaro. Chiunque dovesse vederlo o volesse effettuare una segnalazione può contattare il 112 o l'associazione Penelope al 380.7814931.