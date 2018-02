Stazione di Ceriano Laghetto devastata dai vandali

Fino a ieri era una stazione moderna e ordinata. Ora, è stata devastata da un raid vandalico. Scritte anonime con vernice spray nera rossa sono spuntate ovunque: sui muri, sulle panchine, sulle bacheche per le informazioni. Insulti, bestemmie, ingiurie. Contro forze dell’ordine, la Chiesa e i politici.

Deturpati anche i muri lungo la linea ferroviaria, per alcune decine di metri. Ancora anonimi gli autori del blitz vandalico messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. E’ probabile – in base alle scritte – che si tratti di giovani appartenenti a movimenti anarchici. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle loro identità: con le telecamere, non sarà difficile risalire ai responsabili.

Forte il commento del sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo (Lega Nord): “Sono sicuro che le telecamere della stazione identificheranno questi personaggi, come sono purtroppo altrettanto convinto che questi delinquenti, come sempre in Italia, la faranno franca. Chi li difende non è complice, è peggio di loro”. Indagano i carabinieri della compagnia di Desio.