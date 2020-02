Coronavirus, tutte le scuole di Monza e provincia chiuse: ecco l'elenco dei comuni

Da lunedì 24 febbraio scuole chiuse a Monza e in tutta la Lombardia per rispondere all'emergenza Coronavirus. Per il momento non è chiaro quando riapriranno gli istituti le scuole resteranno chiuse "fino a nuovo ordine". La misura è contenuta all'interno di un'ordinanza firmata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana che prevede tra le altre anche la "sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e

tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a distanza".

Tutti i comuni della provincia di Monza in cui verranno chiuse le scuole