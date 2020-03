Coronavirus, scuole di Monza chiuse fino a metà marzo? L'ipotesi del governo

Le scuole di Monza e della Lombardia, come tutti gli istituti d'Italia, potrebbero restare chiuse fino al 15 marzo per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Il fatto è trapelato nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, l’annuncio ufficiale del governo dovrebbe arrivare dopo il via libera del comitato scientifico. A Monza e provincia, come in tutta la Lombardia, gli istituti sono chiusi da lunedì 24 febbraio.

"Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione — ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana —. Le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini".