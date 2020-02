Varedo, scatta la sanificazione e la disinfezione in tutte le scuole della città

Non si sa ancora se la prossima settimana gli studenti potranno tornare in classe e se le scuole riapriranno ma, in attesa di pronunciamenti ufficiali da parte di Regione Lombardia, a Varedo è stata programmata un’operazione di disinfezione battericida in via precauzionale in tutti gli ambienti scolastici e negli immobili di proprietà comunale.

“Allo stesso tempo - ha sottolineato il Sindaco Filippo Vergani - abbiamo deciso di intervenire con l’azione di santificazione anche per la sede comunale in quanto ci sembra doveroso continuare a mettere in campo tutte le misure di prevenzione atte a garantire la tutela della salute pubblica dei nostri dipendenti e dei concittadini che tutti i giorni si recano in Municipio”.



Per quel che riguarda invece le scuole, rimarca l’Assessore all’Istruzione ed Edilizia scolastica Laura Caldan -“Abbiamo sempre a cuore il bene dei nostri bambini e di tutti i concittadini e sebbene al momento non siamo a conoscenza della data di riapertura delle scuole e della normale ripresa delle attività quotidiane, qualora riprendessero lunedì, potranno essere sicuri che l’ambiente in cui si trovano è privo di contaminazione e sarà sufficiente che seguano le ordinarie norme igieniche.”

Gli interventi verranno svolti nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 febbraio e saranno realizzati da una ditta specializzata utilizzando prodotti conformi e rispondenti alle caratteristiche indicate dal Ministero della Salute relativamente alla tipologia epidemiologica in atto in alcune aree del territorio nazionale.



“In questi giorni non ci siamo fermati, sono proseguiti anche i lavori nella scuola secondaria Agnesi in cui abbiamo spostato la segreteria e, in continuità con il progetto di efficientamento energetico dell'intero edificio, abbiamo installato l’illuminazione a led in dieci classi. Inoltre, è stata effettuata la pulizia straordinaria delle palestre” – conclude Caldan.