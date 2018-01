Nuovi semafori in viale Brianza, da mercoledì partono i lavori: allo studio anche "l'onda verde"

Nuovi semafori a led, più sicurezza in strada e un piano per la predisposizione dell'onda verde con una velocità di percorrenza a 50km/h.

In viale Brianza mercoledì 31 gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione di quattro impianti semafori. Gli interventi, il cui termine è previsto a marzo, interesseranno gli incroci di Viale Brianza con via Ramazzotti, via Cavriga, Via Bellini e viale Cesare Battisti – Regina Margherita.

Verranno sostituite le lanterne a incandescenza con quelle a Led, saranno rimpiazzati gli elementi strutturali dell'impiantistica ormai obsoleti tra cui paline e accessori e saranno introdotti dei segnalatori acustici per disabili non vedenti agli attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di proseguire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in città. Allo studio dei tecnici dell’Ufficio Viabilità anche un piano per la sincronizzazione degli impianti con la predisposizione dell'onda verde su viale Brianza negli orari di maggior flusso veicolare, a una velocità di transito di circa 50 km/ora.

I lavori, per un importo complessivo di circa 70.000 euro, partiranno mercoledì con la realizzazione delle opere murarie per la posa dei pali: non sono previste modifiche viabilistiche particolari alla circolazione se non lievi restringimenti di carreggiata.