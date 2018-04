Sicurezza stradale, a Sesto San Giovanni debutta il semaforo "salva pedone"

Nuovi semafori "Salva-pedone". A Sesto San Giovanni, in via Italia e in via Garibaldi, sono stati installati due innovativi dispositivi per la sicurezza stradale che rappresentano una novità assoluta a livello italiano.

Recentemente presentati alla fiera mondiale di Amsterdam, questi sistemi sono in grado di attivarsi esclusivamente al passaggio reale del pedone e rappresentano un maggiore strumento di sicurezza in contesti stradali particolarmente critici.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto - commenta il Vicesindaco Gianpaolo Caponi, con delega ai lavori pubblici - che porta Sesto San Giovanni a essere punto di riferimento nazionale per questi sistemi all'avanguardia. Sin dal nostro insediamento ho ritenuto prioritario puntare alla sicurezza stradale, condividendo le richieste dei cittadini preoccupati per alcuni incroci particolarmente pericolosi. I dispositivi "Salva pedone" rappresentano una soluzione ideale, particolarmente innovativa, per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali. In pochi mesi abbiamo deciso di introdurre e poi installare, in Via Garibaldi e Viale Italia, i due dispositivi. Un ottimo risultato che conferma la nostra attenzione alle esigenze dei sestesi".

L'innovativo dispositivo di via Garibaldi attraverso due piattaforme sensibili incastonate nella pavimentazione del marciapiede posizionate all'estremità dell'attraversamento pedonale è in grado di rilevare attraverso particolari sensori la variazione di pressione determinata dal calpestio dei pedoni in procinto di attraversare. Quando una unità elettronica analizza l'imput proveniente dai sensori della piattaforma attiva una serie di sensori luminosi visibili dagli automobilisti costituiti da diffusori ottici a led annegati nella pavimentazione stradale e posizionati sul cartello segnaletico di attraversamento pedonale.

Ancora più innovativo e unico nel panorama italiano è invece il sistema installato in via Italia, strada a doppio senso di circolazione. Questo dispositivo utilizza una coppia di colonne all'estremità di ogni attraversamento realizzate in acciaio inox satinato illuminate a led che emettono una linea laser che si interrompe quando il pedone transita nel mezzo delle colonne attivando la centrale di controllo.