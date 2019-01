Ladri in azione alla piattaforma ecologica di Senago: rubano un intero container per i rifiuti

Sono riusciti a portare via un intero container dalla piattaforma ecologica di Senago. Il furto è stato messo a segno nell’impianto di via De Gasperi domenica sera. Con ogni probabilità si tratta di un furto su commissione, studiato nei minimi dettagli a lungo. I ladri sono entrati in azione con il favore del buio.

Si sono presi tutto il tempo. Prima hanno tranciato la rete esterna. Poi hanno svuotato il container di tutti i rifiuti che conteneva: rottame e vecchi elettrodomestici. Infine, sono tornati con una motrice adatta al trasporto di container. Hanno agganciato il container alla motrice, e sono fuggiti via.

Solo lunedì mattina gli operatori della piattaforma ecologica hanno scoperto l’insolito furto. Le telecamere hanno rivelato che i ladri sono tornati sul posto tre volte: la prima volta nel primo pomeriggio, per aprire un varco nella rete; poi più tardi per svuotare il container. Infine, di sera, per farlo sparire.