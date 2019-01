Per 15 anni guida senza patente, fermato dalla polizia locale: scatta la maxi multa

Ha guidato senza patente per 14 anni, dal 2005 fino a martedì. E per lui è scattata una maximulta. È successo nel pomeriggio del 15 gennaio a Cornate d'Adda.

Tutto è iniziato quando gli agenti della polizia locale hanno fermato il mezzo per un controllo stradale. Durante un primo accertamento è emerso che l'automobile era senza assicurazione; non solo: dopo pochi attimi è emerso che il conducente circolava abusivamente da 14 anni, da quando gli era stata ritirata la patente nel 2005.

La Polizia Locale ha quindi proceduto ad applicare le sanzioni previste per la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa che prevede una sanzione da €. 868,00 ad €. 1.735,50 con conseguente sequestro del veicolo oltre a quella prevista per chi circola abusivamente alla guida di un veicolo nonostante fosse applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida che prevede un sanzione da €. 2.050,00 ad €. 8.250,00 e il fermo del veicolo per tre mesi.