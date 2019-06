Fuochi da record, 50mila persone al Parco e 600 articoli sequestrati

Oltre 40mila persone nel Parco lunedì sera per ammirare il tradizionale spettacolo di luci e musica in occasione della festa di San Giovanni e 600 sequestri.

Spettacolo da record: i numeri

Un successo record di presenze per lo spettacolo pirotecnico del 24 giugno: tra le 40 e le 50mila persone si sono radunate nel prato dell'ex Ippodromo per assistere ai fuochi d'artificio. Viale Cavriga è stato chiuso al traffico tra viale dei Tigli e l’uscita della Porta di Villasanta e gli spettatori hanno potuto raggiungere a piedi, lungo percorsi illuminati, l’area dedicata ai fuochi senza particolari disagi. Hanno funzionato bene anche i parcheggi disponibili, ossia quello di Porta Monza con 1200 posti e quello dell’Ospedale San Gerardo con 650 posti. Positiva anche la novità di quest’anno, l’area di sosta per biciclette presso il piazzale dietro il bar Cavriga.

Sequestri e lotta all'abusivismo

Oltre alla gestione della viabilità l'evento ha impegnato la polizia locale del capoluogo brianzolo con una serie di controlli straordinari per fermare i rivenditori abusivi. Sono in totale otto i sequestri di merce avvenuti da parte due pattuglie (quattro agenti in borghese) della Sezione Annonaria. Sono stati sequestrati oltre 600 articoli: 220 bottiglie di plastica di acqua, 250 bottiglie in vetro di birra e 140 «giochi luminosi». Le bevande sono state donate alla mensa del Santuario Madonna delle Grazie.



"La Polizia Locale – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – ha lavorato per garantire a tutti, alle famiglie e ai bambini, ai ragazzi e ai nonni, di godersi lo spettacolo dei fuochi in tutta sicurezza e serenità. L’azione di contrasto all’abusivismo è, prima di tutto, una battaglia per affermare la legalità. È, poi, lo strumento per garantire l’attività dei commercianti che lavorano seriamente rispettando la legge".