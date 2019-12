Fa esplodere petardi in strada, in auto nasconde 12 botti illegali: denunciato 41enne

A quasi un mese da Capodanno forse voleva fare qualche “prova generale”. E così ha esploso qualche botto in strada. Il rumore degli scoppi però non è passato inosservato e i residenti hanno dato l’allarme ai carabinieri che hanno subito effettuato un sopralluogo di controllo in via Sant’Eurosia, a Cesano Maderno. E proprio qui lunedì sera hanno sorpreso il pirotecnico improvvisato.

E’ bastato un controllo, per rendersi conto che il botto, di grosse dimensioni, non era conforme alle norme di legge. Anzi: di fattura artigianale, era sprovvisto di ogni indicazione circa la provenienza ed era assente l’attestazione di conformità alle normative delle UE.

I carabinieri così hanno esteso la perquisizione anche al veicolo del 41enne, domiciliato a Seregno, scoprendo 12 “bombe carta” della medesima fattura, nascoste nel bagagliaio del mezzo, e custodite senza i necessari requisiti di sicurezza. L’uomo, già noto alla giustizia, è stato denunciato per detenzione e scoppio abusivo dei fuochi illegali, che ora saranno fatti brillare dagli artificieri.