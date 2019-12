Maxi blitz della Vigilia di Natale: sequestrata cocaina per oltre mezzo milione di euro

Oltre mezzo milione di euro in cocaina e banconote per 400mila euro. È quanto hanno sequestrato la viglia di Natale i carabinieri della compagnia di Desio che hanno fatto scattare le manette per l'acquirente del carico, un uomo di 35 anni, e il corriere che trasportava la droga: un cittadino tedesco di 24 anni.

In totale nell'operazione Bianco Natale sono stati sequestrati 12 chili di cocaina.