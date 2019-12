Vedono una pattuglia dell’Esercito e scappano ma spunta la droga: una denuncia in stazione

Quando hanno visto i militari dell’Esercito hanno cercato di allontanarsi frettolosamente, camminando però troppo veloci per non dare nell’occhio. Così venerdì mattina la pattuglia, durante il turno di vigilanza, ha raggiunto il gruppetto - sei persone in totale - per un controllo.

Nonostante i sei abbiano affermato di non avere alcun documento al seguito il personale ha effettuato una perquisizione e addosso a uno dei sei - un cittadino italiano - sono stati trovati 120 grammi di hashish nascosti in una busta di cellophane. Per l’uomo è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.