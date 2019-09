In casa 160 dosi di cocaina, mezzo chilo di hashish e 3mila euro: arrestato 21enne

Centosessanta dosi di cocaina pronte per essere vendute, altri cento grammi di polvere bianca ancora da confezionare, mezzo chilo di hashish, della marijuana e oltre tremila euro in contanti. Poi ancora materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un cellulare con immagini inequivocabili degli "affari" che un ragazzo di 21 anni, romeno, gestiva.

Venerdì pomeriggio i carabinieri della compagnia di Seregno hanno smantellato l'attività del pusher, pregiudicato, residente a Meda che è finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio e insieme a lui sono stati denunciati anche due complici, una ragazza italiana di 18 anni di Sovico e un 22enne dominicano residente a Biassono.

I militari dell'Arma si sono messi sulle tracce del ragazzo durante un servizio di controllo intensivo svolto nel pomeriggio di giovedì che si è poi protratto fino a sera. I carabinieri hanno passato al setaccio i parchi cittadini per un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato all'identificazione di cinquanta persone.

Dopo aver fermato il 21enne sono scattati la perquisizione e gli accertamenti nell'abitazione del giovane. Poi la scoperta e l'arresto.