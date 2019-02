Non funzionano le lampadine, educatrice sequestrata da tre richiedenti asilo

Hanno tenuto sotto sequestro per più di un’ora, dentro il loro appartamento, un’educatrice di 26 anni, di Varese. Solo perché le lampadine erano bruciate. Tre richiedenti asilo nigeriane di 24 anni, ospiti in un appartamento in via san Carlo, a Cesano Maderno, sono state denunciate per sequestro di persona dai carabinieri di Desio.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Le tre nigeriane hanno raccontato ai carabinieri di aver protestato da tempo con la cooperativa sociale di Monza che ha in gestione l’appartamento di Cesano Maderno, ma le lampadine non erano mai state sostituite.

Un problema che aveva portato le tre straniere all’esasperazione. Al punto da arrivare a porre sotto sequestro l’educatrice, minacciando di non liberarla fino a quando le lampadine non fossero state sostituite. La 26enne è riuscita a inviare un sms di aiuto a padre: “Aiuto sono stata sequestrata”. Allarmato, il genitore ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno liberato l’educatrice.