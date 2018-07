Seregno, inizia la calda estate dei lavori stradali: chiude al traffico via Umberto I

Sarà chiusa al traffico via Umberto I a Seregno, il cuore della zona a traffico limitato della città Brianzola diventerà un grande cantiere per consentire l'esecuzione dei lavori di riqualificazione stradale. Per questo motivo, a partire dal 23 luglio (fino almeno al 15 di agosto) sarà in vigore un divieto di circolazione e di sosta. Non solo: sarà istituita anche la rimozione forzata nel tratto compreso tra Piazza Concordia e via Medici da Seregno.

Non solo: verrà istituito un doppio senso di marcia in corso del Popolo nel tratto compreso tra piazza Concordia e via San Pietro; un altro doppio senso di marcia verrà istituito in via Vincenzo da Seregno nel tratto tra piazza Concordia e piazza Vittorio Veneto.

Ai residenti sarà consentito l'accesso in macchina in via Umberdi I dalla via Medici da Seregno nel doppio senso di marcia. L'impresa che svolgerà i lavori provvederà a garantire l’ingresso pedonale alle attività commerciali e la riapertura della strada i giovedì sera quando i negozi del centro prolungano il loro orario di apertura nella fascia serale.