Tragedia a Seregno, anziana di 76 anni trovata morta all'interno del suo appartamento

Nel pomeriggio di martedì 5 giugno una anziana di 76 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via Montello a Seregno. A scoprire il corpo privo di vita, intorno alle 17, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni vicini di casa che non la vedevano da alcuni giorni.

I vigili del fuoco sono saliti al quinto piano dello stabile, poi dal ballatoio sono riusciti ad aprire la finestra del bagno del monolocale comunale in cui l'anziana, che era seguita dai servizi sociali, viveva da sola. La donna era riversa sul pavimento dell'abitazione, morta per cause naturali, come accertato dai carabinieri della compagnia di Seregno.