Tentano di aprire le auto parcheggiate, due giovani arrestati per furto

Due giovani di 22 e 19 anni, il primo di Biassono già noto alle forze dell’ordine e il secondo di Monza, incensurato, sono stati arrestati per tentato furto. Le manette sono scattate a Seregno, nella sera di venerdì 10 maggio.

In via Filzi, i due sono stati sorpresi dai carabinieri di Seregno mentre stavano forzando le serrature di due vecchie Fiat Punto. I due ladri puntavano a impossessarsi di alcuni oggetti e denaro negli abitacoli delle vetture. Sono stati sorpresi in azione e arrestati.