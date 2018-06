Perde il controllo della bici, bambino cade: la leva del freno gli si conficca nella gamba

Prima la caduta e le sirene delle ambulanze. Poi la corsa al pronto soccorso del San Gerardo dove i medici gli hanno medicato una ferita alla coscia sinistra. Protagonista del fatto un bimbo di 10 anni che intorno alle 8.40 di martedì 12 giugno è caduto a terra mentre percorreva in bicicletta via delle Grigne a Seregno, in Brianza.

Il bimbo, secondo quanto trapelato, sarebbe caduto a terra da solo e in seguito al capitombolo si è trovata la leva del freno della bici nella coscia sinistra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al San Gerardo; fortunatamente le sue condizioni non sono critiche.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Seregno.