Ubriaco, gira a petto nudo e cerca di colpire i carabinieri: denununciato

Per la città a torso nudo e in stato di alterazione, forse per aver bevuto troppo, alla vista dei carabinieri ha provato ad allontanarsi, urlando e cercando di colpire uno dei militari. Protagonista un 30enne romeno, che è stato denunciato.

L'episodio nei giorni scorsi a Seregno, dove i militari dela stazione locale hanno fermato l'uomo - incensurato e disoccupato - che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazione sulla propria identità. Dopo essere stato visto andare in giro a piedi, verosimilmente ubriaco, è stato fermato per un controllo e ha provato ad allontanarsi proferendo frasi nella sua lingua.

Il 30enne, poi, ha tentato di colpire uno degli operanti venendo prontamente bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso.