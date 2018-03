Spacciatore nasconde 72 dosi di cocaina nel muro insieme a 18mila euro: arrestato

Uno spacciatore seriale. E all’ingrosso. Un uomo capace di nascondere in un’intercapedine del tetto di un appartamento in via Orcelletto, a Seregno, 72 dosi di cocaina e 18mila euro in contanti.

L’arresto del 40enne, italiano, è avvenuto sabato in via Stoppani. Il pusher è stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento a vendere un grammo di cocaina a un cliente. Ed è scattata la perquisizione.

Al momento della compravendita lo spacciatore era alla guida della sua auto e nella vettura sono state trovate una dose di cocaina e 400 euro. La vera sorpresa il 40enne poi la nascondeva in casa. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. L’assuntore invece è stato segnalato in Prefettura per l’acquisto di un grammo di cocaina.